لأولياء الأمور.. ما أفضل مدرسة لابنك بعد ثالثة إعدادى؟

كتب محمود طه حسين

بعد انتهاء الدراسة بـ الفصل الدراسي الأول وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية وتعرف كل طالب على مجموع درجاته، أصبح كل طالب وولى أمر يفكر فى الدراسة الأفضل بعد انتهاء الترم الثاني ودرجات امتحان الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالى 2025,2024، اليوم السابع يقدم لأولياء الأمور بعض المدارس التى يمكن للطالب أن يلتحق بها بعد الإعدادية:

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتبر مسار مهم للطلاب بعد المرحلة الإعدادية حيث تتضمن هذه المدارس مجموعة من التخصصات المهمة التى يتطلبها سوق العمل المحلى والدولى منها السوفت وير" وفنى كهرباء وتبريد وصيانة سيارات وتكنولوجيا الزراعة والتسويق وتجارة التجزئة وتخصصات صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائية، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات مركبات خفيفة وغيرها من التخصصات المهمة، كما تعمل هذه المدارس على توفير فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها.

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطبيق المعايير الدولية في طرق والتدريس والتدريب، كما انها تقوم عـلى الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية، بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية.

وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية وتوفـير بـيـئـة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة او مواقع التدريب العملي وإعداد خـريـجيـن مـؤهـلـيـن لـلـعـمـل بـالسـوق المحلى، والدولي وإنشـاء التخصصات التقنية الحديثة المـواكبـة مع السـوق العالمي واختيار أفضل معلمين والعمل على توفير التدريبات اللازمة لهم وفق أحدث النظم والمعاييـر الدولية.

- مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وهذه المدارس يحب أن يكون الطالب لديه شغف وحب كبير لمواد العلوم والرياضيات لأن طبيعة الدراسة فيها تختلف حيث تعتمد على البحث طوال مدة الثلاث سنوات والتقييم يتم من خلال المشروع " الكابستون" Capstone والامتحان وطوال فترة الدراسة يتم العمل على تقديم حلول لمشكلات منها تلوث المياه والهواء كما يقدم الطلاب أبحاث تتعلق بالشفاء من الأمراض، ويكون مجموع درجات الطالب فى الشهادة الإعدادية (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلى فقط كشرط للتقدم، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة

ويتاح أيضا التقدم فى حالة ما إذا مجموع درجات الطالب (266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلى فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم اللغة الانجليزية الرياضيات - العلوم.

- مدارس التمريض، هى أحد البدائل المهمة للثانوى العام، تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ويتم فتح باب التقدم لها بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويبلغ عدد مدارس التمريض على مستوى الجمهورية 374، وعملت وزارة الصحة على تطوير عددا من الشعب والتخصصات بالمعاهد الفنية الصحية والتى تضمنت الأشعة والتصوير الطبى، بالإضافة إلى شعبة المختبرات، ويجرى العمل على تطوير شعبتى المراقب الصحى والتسجيل الطبى.

- شروط الالتحاق بمدارس التمريض

الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها فى نفس العام، ودراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة، وأن يجتاز الطالب اختبارات التمريض بعد الإعدادية بنسبة لا تقل عن 70% والتى تشمل قياس مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الآلى، واجتياز كشف الهيئة والذى يتضمن، اختبار نفسى والتناسق بين الوزن والطول ومهارات التواصل والمعلومات العامة المظهر العام- سلامة النطق، مع اجتياز الكشف الطبي، كشف نظر وباطنى، واختبار مخدرات، على أن يتم توقيع الكشف الطبى للطلاب المقبولين فقط، ولا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب المستندات الأصلية، خلال الموعد الذى تحدده مديرية الصحة التابع لها.

- معهد دون بوسكو

من الفرص التعليمية المهمة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، الالتحاق والتقديم على معهد السالزيان أو دون بوسكو بالقاهرة، ويحصل الطالب على دبلوم رسمى معترف به من قبل السلطات الإيطالية والأوروبية والمصرية ويعمل النظام التعليمى فى معهد دون بوسكو القاهرة على إعداد فنيين وتقنيين مؤهلين على مدار دورة أكاديمية منتظمة مدتها 5 سنوات أو دورة أكاديمية مدتها 3 سنوات.

ومن أبرز التخصصات فيه «تقنى الكهرباء ـ تقنى ميكانيكيا ـ تقنى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ فنى الكهرباء ـ فنى الميكانيكا انتاج ـ فنى ميكانيكا سيارات ـ فنى الخراطة واللحام».

ويعتبر دون بوسكو، ضمن إحدى المدارس الثانوية الصناعية الإيطالية فى مصر، والبديلة للثانوية العامة، والدراسة بمعهد دون بوسكو تكون باللغة الإيطالية، ويمتلك المعهد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الإيطاليين والمصريين، حيث يتعلم الطلاب من اليوم الأول باللغة الإيطالية ليستطيع الطالب التأقلم على طبيعة الدراسة، ويمنح معهد السالزيان دون بوسكو، الطلاب عند التخرج شهادتين، الأول مصرية والأخرى إيطالية، ومعترف بهما من الدولتين، ويتم التقديم على المعهد بعد امتحانات الشهادة الإعدادية ويحتاج لمجموع درجات قرابة الـ«220 درجة».

- الثانوية العامة

- تحاول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون مسار الدراسة فى الثانوية العامة بسيط وسهل خاصة بعد أن قامت بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية وتخفيف عدد المواد الدراسية، كما تسعى الوزارة حاليا إلى وضع نظام بديل للثانوية العامة وهو نظام البكالوريا المصرية والذى يعتمد على توفير فرصة امتحانية متعددة" تحسين" تمنح الطالب قدرة على تحديد مصيره، وهذه الخطوة سوف تجعل الالتحاق بالثانوية العامة خيار مرغوب فيه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم خاصة أنه سوف يخفف العبء عنهم بعد انتهاء فرصة الامتحان الواحدة التى يتم حاليا تقييم الطلاب بها فى شهادة الثانوية العامة.