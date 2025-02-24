طب الأطفال بالقومى للبحوث ينظم مؤتمرا علميا بعنوان "تكامل صحة الطفل"

محمد صبحى

ينظم قسم طب الأطفال معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بـ المركز القومى للبحوث بالتعاون مع قسم التقويم وطب اسنان الأطفال، اليوم العلمى، تحت عنوان "تكامل صحة الطفل بين طب الاطفال وطب أسنان الاطفال"، وذلك بالمركز القومي للبحوث اليوم بقاعة الدكتور هاني الناظر.

ويأتى ذلك، تحت رعاية رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور ممدوح معوض، وبرئاسة كلا من الدكتورة عبير نور الدين عبدالباقي عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية والدكتورة أمانى رمضان موسي عميد معهد بحوث طب الفم والاسنان بالمركز القومي للبحوث، وتحت اشراف الدكتورة عزة أحمد رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة هند صلاح حافظ رئيس قسم التقويم وطب أسنان الأطفال بالمركز القومي للبحوث، وبحضور نخبه من أساتذة طب الأطفال وطب أسنان الأطفال والمتخصصين في افرع الطب المختلفة من المركز القومي والجامعات المصرية.

ويستهدف اللقاء العلمي مناقشه بعض المواضيع العلمية المشتركة بين طب الأطفال وطب اسنان الأطفال من أجل استمرار تطوير الثقافة الطبية و التعاون والتبادل العلمي بين اطباء المعاهد بالمركز القومي للبحوث باختلاف تخصصاتهم. كما يسلط الضوء علي اوجه التكامل بين التخصصين لحصول المرضي علي اعلي جوده من الرعاية الصحية.

وتتعدد محاور اليوم العلمي في بروتوكولات العلاج المتعددة التخصصات للرعاية الصحية المثلي ولتجنب المضاعفات لدي الاطفال

الفم مرآه تكشف الستار عن الأمراض الجهازية فى الأطفال الرعاية الصحية الشاملة للفم في مرحلة الطفولة والرضاعة المؤشرات التحذيرية في الأسنان عند الأطفال تشخيص اضطرابات الفم والاسنان والأمراض الوراثية النادرة، مشاكل الاسنان عند الاطفال تأثيرات مؤشر كتلة الجسم والحالة الاجتماعية والاقتصادية علي بزوغ الأسنان وتسوسها المبكر والوقاية من سوء الإطباق.

كما يناقش المؤتمر العامى اللثة كمدخل في رؤى صحة الأطفال، ونصائح غذائيه للحفاظ علي صحه اسنان الاطفال.

وتتمحور توصيات هذا اليوم العلمي حول تعزيز التعاون بين تخصصي طب الأطفال وطب أسنان الاطفال لتقديم رعاية صحية متكاملة للأطفال مثل برامج الكشف الصحي الشامل للأطفال عند دخول المدارس، التعاون في التشخيص المبكر للأمراض والتواصل الفعال لتبادل المعلومات حول صحة الطفل العامة والفموية لتحسين جوده الرعاية الصحية.

التوعية بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة في بزوغ الاسنان اللبنية والدائمة ودورها ايضا في الوقاية من امراض الفم والاسنان، التوعية بأهمية الزيارة الدورية لطبيب الاسنان كل ستة اشهر علي الاقل للكشف المبكر عن امراض الفم والاسنان والوقاية منها، التعاون علي تقديم برامج تعليميه ووقائية للأطفال واسرهم، العمل علي تطوير بروتوكولات رعاية صحيه شامله ومتكاملة للأطفال.