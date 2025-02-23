تنظيف الجسم من السموم.. فوائد تناول العصائر الطبيعية على الإفطار فى رمضان

كتب ـ محمد صبحى

كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث للدكتورة دينا مصطفى بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والأطعمة بالمركز، عن فوائد عصائر رمضان وأهميتها للجسم ، موضحة أنه بعد صيام يوم طويل في رمضان، يحتاج الجسم إلى عصائر ومشروبات طبيعية تعوض السوائل التي فقدها الجسم أثناء الصيام، وفضلا عن فوائد العصائر الطبيعية في الوقاية من الأمراض المختلفة، وكونها مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية المفيدة للحفاظ على الصحة والسكريات التي يحتاج إليها جسم الإنسان للقدرة علي استكمال الصيام؛ فإنها تُسهم أيضا فى: -

- تعوض الجسم عن السوائل التي فقدها أثناء الصيام.

- تعمل على ترطيب الأمعاء، وتحميها من الإصابة بالالتهابات وتحسن أداء الجهاز الهضمي وتحافظ على صحة المعدة.

- تزويد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة في تحييد الجذور الحرة،والوقاية من السرطان.

- تناول العصائر الطبيعية على الإفطار يمد الجسم بفيتامينC ، الذي يعمل على الحفاظ على الجهاز العصبى.

- تنظيف الجسم من السموم المتراكمة، وإنقاص الوزن إذا كانت غير محلاة.

ومن أفضل العصائر الطبيعية المفيدة للمعدة: التمر باللبن، والكركديه، والسوبيا، والخروب، مشروب قمر الدين، التمر الهندي، عصير الرمان، عصير الجزر ،عصير البرتقال الطبيعي.