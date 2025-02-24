ضوابط تنظيم الخيم الرمضانية وموائد الرحمن فى محافظة الجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن ضوابط وشروط إقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، والذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية ضوابط وشروط تنظيم الخيم الرمضانية وموائد الرحمن في محافظة الجيزة، خلال شهر رمضان الكريم.

أولًا: ضوابط إقامة الخيم الرمضانية

1- الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية.

2- أن يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

3- توافر اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

4- أن يكون للسرادق الخاص بالخيمة منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

5- أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وتكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق.

6- ترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

7- مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.

8- وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، مع وجود فتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.

ثانيًا: ضوابط تنظيم موائد الرحمن

1- التقدم بطلب للحى، الذي ستقام به المائدة للحصول على ترخيص.

2- تحديد المكان الذى ستقام فيه المائدة، بشرط أن تكون بعيدة عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

3- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة فى مكان لا يعطل حركة المرور.

4- الحصول على الموافقات الأمنية.

5- توفير جميع ضوابط وشروط الأمان والحماية المدنية.

6- الحفاظ على نظافة المكان ومنع تراكم القمامة عن طريق التعاون مع هيئة نظافة الحى.

7- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة.

8- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

9- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية كالمدارس أو المستشفيات.