الجيش السودانى يتصدى لهجوم بالطائرات المسيرة على مدينة الفاشر

كتبت ـ ريهام عبد الله

نجحت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في التصدي لهجوم جوي شنته ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، حيث تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيرة انتحارية دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وقالت قيادة الفرقة السادسة مشاة، في بيان رسمي، إنها شنت غارات على مواقع الدعم السريع، مشيرة إلى إن الغارات الجوية الدقيقة استهدفت مواقع وتحركات قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدمير خمس مركبات قتالية وثلاث سيارات مدنية، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

وكشفت الفرقة السادسة مشاة، أنه تم القضاء على اثني عشر عنصرًا من قوات الدعم السريع، مما ساهم في تعزيز السيطرة على المدينة وتحقيق الأمن فيها.

