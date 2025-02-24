سلسلة هجمات للدعم السريع على "المايقوما" تخلف 14 قتيلا وعشرات المصابين

كتبت ـ ريهام عبد الله

شنت قوة من ميليشيا الدعم السريع، سلسلة هجمات عنيفة على منطقة المايقوما في محلية شرق النيل، شرقى العاصمة الخرطوم، وهو ما تسبب في مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في مناطق عدة في شرق النيل، جراء تعرضها لهجمات عنيفة وانتهاكات واسعة من قوات الدعم السريع منذ الأسبوع الماضي، مما وضع السكان تحت تهديدات مباشرة شملت القتل، والنهب، والاعتقال، والاعتداءات الجسدية، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وكشف أحد أعضاء مرصد شرق النيل، أن عدد القتلى بلغ 14 شخصًا، إضافة إلى عشرات المصابين، كما تم تصفية ثلاثة مواطنين بعد اعتقالهم مباشرة، وفقًا للرصد الأولي للمرصد حول الوضع في المنطقة.

وأكد اعتقال ستة مواطنين، أُطلق سراح أربعة منهم، فيما لا يزال مصير اثنين مجهولًا.

كما أشار إلى تلقيهم بلاغات بمقتل أكثر من 30 شخصًا وعشرات الإصابات جراء القصف المدفعي لقوات الدعم السريع على منطقة المايقوما، إلا أنه تم التأكد حتى الآن من مقتل شخصين فقط.

وأوضح أن المرصد يواجه تحديات في التحقق من المعلومات بسبب انقطاع شبكة الإنترنت، إضافة إلى إعاقة حركة المواطنين من الدعم السريع، مما حال دون رصد جميع الانتهاكات بحق المدنيين.

وكان مرصد شرق النيل قد أطلق نداءً عاجلًا، الجمعة الماضية، داعيًا إلى تدخل فوري لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على الجهات المسئولة عن الانتهاكات، إضافة إلى توفير ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى المنطقة.