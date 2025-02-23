اليوم السابع
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الجيش السودانى يبسط سيطرته على مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض

الأحد، 23 فبراير 2025 01:42 م
الجيش السودانى يبسط سيطرته على مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض الحرب السودانية
كتبت ـ ريهام عبد الله

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أعلن قائد ميداني في الجيش السوداني، تمكن القوات المسلحة السودانية من السيطرة على مدينة القطينة شمالي ولاية النيل الأبيض، كما وسع الجيش تقدمه في العاصمة الخرطوم.

وأكد مصدر مطلع في الجيش، أن قوة قادمة من ناحية الشرق دخلت إلى قلب المدينة صباح اليوم الأحد في حين تحاصر القوات القادمة من ناحية الجنوب قوات الدعم السريع، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

ومدينة القطينة تحظى بأهمية استراتيجية، إذ تبعد عن حدود ولاية الخرطوم الجنوبية نحو 50 كيلومترا، وهي ذات موقع إستراتيجي على الطريق الذي يربط الخرطوم بجنوب وغرب البلاد.

ونشرت حسابات محلية سودانية وناشطون صباح اليوم الأحد مشاهد تظهر وجود جنود من الجيش السوداني في مدينة القطينة.

وكانت بعض بلدات المجاورة لمدينة القطينة قد شهدت الأسبوع الماضي انتهاكات من قبل قوات الدعم السريع أدت إلى مقتل أكثر من 400 مدني حسب وزارة الخارجية السودانية.

 







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