اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة..وزير التموين يفتتح أكبر معرض أهلا رمضان 2025 الثلاثاء المقبل

الإثنين، 24 فبراير 2025 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..وزير التموين يفتتح أكبر معرض أهلا رمضان 2025 الثلاثاء المقبل معارض اهلا مدارس
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

طلب منه 2.5 جنيه دهب.. إحالة موظف للنيابة بتهمة تلقي أموال من مواطن لتسهيل سفره للخارج

وزير التموين يفتتح أكبر معرض أهلا رمضان 2025 الثلاثاء المقبل.. تفاصيل
مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة جديدة وبدء الدراسة العام المقبل
سفير اليابان محتفيا بـ70 عاما على العلاقات مع مصر: نتطلع لافتتاح المتحف الكبير
التعليم العالى: فتح باب التقدم لوظيفة المدير العام المُساعد بمنظمة الألكسو
وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان
مصدر يكشف تفاصيل تغيير اسم جامعة حلوان لـ "العاصمة"
مواصفة امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2025
وزارة الصحة: إجراء 2.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
المديريات التعليمية تناقش مقترح البكالوريا مع الطلاب وأولياء الأمور

 







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وزير التموين

معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية

معرض اهلا رمضان 2025

موعد افتتاح معرض اهلا رمضان للشركة القابضة للصناعات الغذائية

موعد افتتاح اكبر معرض لأهلا رمضان 2025

افتتاح معرض اهلا رمضان 2025

معرض القابضة للصناعات الغذائية






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