وزير التموين: استمرار ضخ السلع في الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لضمان استدامة توافرها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتا الى ان الوزارة تعمل على ضخ السلع في الأسواق بشكل مستمر للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على أهمية المجمعات الاستهلاكية وتطويرها لتقديم السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان “تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر” تحت رعاية وحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

تهدف الندوة إلى استعراض أحدث المستجدات في تطوير منظومة التموين وتحقيق الأمن الغذائي، وبحث آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال، كما شهدت الندوة مناقشات لبحث فرص التعاون بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص لدعم المشروعات المستقبلية في قطاع التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح الوزير أن تطوير مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، حيث يتم التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لدعم سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، إضافة إلى تعزيز أهمية المخازن الاستراتيجية وزيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وشدد الوزير على أهمية الدعم ووصوله لمستحقيه وفق آليات تضمن العدالة الاجتماعية، مع ضرورة الاعتماد على آليات السوق الحر وتعزيز تنافسية الأسواق لخلق بيئة اقتصادية أكثر كفاءة، كما أكد على الدور المحوري للوزارة في الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، إلى جانب السعي المستمر نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب تطورات الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.