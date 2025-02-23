اليوم السابع
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وظائف بالإمارات بمرتبات تصل إلى مليون و300 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل

الأحد، 23 فبراير 2025 12:32 م
وظائف بالإمارات بمرتبات تصل إلى مليون و300 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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تستمر وزارة العمل، فى استقبال طلبات الراغبين في التقديم على 140 فرصة عمل في كبرى المؤسسات الطبية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم، بما يعادل مليون و300 ألف جنيه، وذلك حتى يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل عبارة عن:

1- عدد 59 من الأطباء من الجنسين على تخصصات "الرعاية الحرجة، والتخدير الطبي، والطوارئ، والجراحة ،وطب الاطفال، وطب التوليد، وأمراض النساء، وتتراوح الرواتب الشهرية ما بين 55000 إلى 95000 درهم إماراتي.

2- عدد 36 وظائف طبية مساعدة، على تخصصات "علاج طبيعي وأشعة، وأسنان، وصيدلة، وعيون ،وأخصائي تغذية، وإعادة التأهيل، وعلاج النطق واللغة، والتخدير، تتراوح رواتبهم الشهرية ما بين 10200 إلى 32000 درهم إماراتي.

3- عدد 45 من الممرضين من الجنسين، وتترواح رواتبهم ما بين 7800 إلى 15000 درهم إماراتي ،وذلك وفقا للإعداد ومتطلبات شغل الوظائف.

ويمكن للكوادر التي تنطبق عليها الشروط، تقديم السيرة الذاتية ،على الرابط التالي : labour@labour.gov.eg ،وذلك حتى 28 فبراير 2025.

* مميزات فرص العمل:

- الراتب شامل السكن والمواصلات.

- تامين طبي وفقا للنظام المعمول به في الإمارات.

- مدة التعاقد 3 سنوات.

- توفير كافة مصروفات الاستقدام من الكشف الطبي، وتذكرة السفر توفرها المستشفى.

- هناك فرص تدريب مستمرة خلال فترة التعاقد.

- مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن شهر عن أول 3 سنوات، وشهر ونصف عن باقي فترة العمل.

علما بأنه فيما يتعلق بالمؤهلات والخبرات العلمية المطلوبة لكل وظيفة وفقا للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة (pQr2022).

 

 







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