محافظ جنوب سيناء يؤكد للمشايخ والعواقل ضرورة الترويج للمشروعات البيئية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، لقاءً موسعًا مع المشايخ والعواقل والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلى المجتمع المدنى بمدينة نويبع، وذلك فى إطار استعراض استراتيجية التنمية المستدامة التى اعتمدها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، إلى جانب استراتيجية مصر 2030 وسبل دمج البدو ضمن مشروعات التنمية المختلفة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ فى كلمته أبرز ملامح استراتيجية التنمية المستدامة، التى تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى جميع المجالات، كما أكد على أهمية دمج كل فئات المجتمع، خاصة البدو، فى مشروعات التنمية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين فى مختلف المناطق.

كما تم التأكيد على ضرورة الترويج للمشروعات البيئية والتراثية، والتى تشكل أولوية فى استراتيجية التنمية المستدامة، بما يسهم فى تحقيق التنمية المتكاملة من خلال الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلى فى آن واحد.

وأشار المحافظ إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تقوم على خمسة محاور أساسية، هي:

النمو الاقتصادى الشامل: تعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار فى القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والزراعة.

العدالة الاجتماعية: ضمان توزيع عادل للموارد والخدمات، بما يضمن تحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين والشباب.

الاستدامة البيئية: العمل على الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وتعزيز المشاريع الخضراء والطاقات المتجددة، خاصة فى المناطق السياحية والبيئية مثل جنوب سيناء.

الحوكمة الرشيدة: تعزيز الشفافية والمساءلة فى جميع قطاعات الدولة، وتطوير الإجراءات الحكومية لتسهيل الحصول على الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

الابتكار والتكنولوجيا: دعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات، من أجل تحسين الإنتاجية وتطوير المشروعات فى القطاعين العام والخاص.

وخلال اللقاء تم قراءة الفاتحة على أرواح اثنين من مستشارى المحافظ والسائق اللذين وافتهما المنية إثر حادث أليم أثناء تأديتهم عملهم وعبر المحافظ عن حزنه الشديد لوفاتهم، مقدمًا أحر التعازى لأسرهم، مشددًا على أن المحافظة لن ننسى تضحياتهم.

وفى سياق آخر، هنأ المحافظ الحضور بمناسبة العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء، والذى يوافق الذكرى الـ36 لاستعادة طابا، مؤكداً على أهمية هذه المناسبة فى تعزيز روح الانتماء والولاء بين أبناء المحافظة، كما هنأ الجميع بحلول شهر رمضان الكريم، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.

واستمع المحافظ إلى مطالب البدو والمستثمرين، حيث أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى تحسين مستوى الحياة وتوفير فرص العمل، مع التركيز على دمج كافة فئات المجتمع فى التنمية المستدامة.

ولاقى اللقاء ترحيبًا كبيرًا من الحضور الذين أكدوا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات البيئية التى تمثل محورًا أساسيًا فى استراتيجية مصر 2030.

