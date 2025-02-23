محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الصديق وأعمال إنشاء كنيسة كيرياليسون ومستشفى نويبع

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمسجد الصديق في نويبع، وأعمال إنشاء كنيسة كيرياليسون ومستشفى نويبع المركزى الجديد، حيث اطلع على آخر الأعمال والتطورات في تلك المواقع.

تفقد المحافظ مسجد الصديق في نويبع، وأكد المحافظ على أهمية المسجد في خدمة المجتمع المحلي، مشيدًا بالجهود المبذولة للحفاظ على المعالم الدينية في المدينة، ووجه بضرورة إجراء كل أعمال الصيانة والاهتمام بتطوير المساجد في المنطقة لتقديم خدمات أفضل للمصلين.

ثم توجه الدكتور خالد مبارك إلى كنيسة كيرياليسون، حيث اطلع على الأعمال الإنشائية للكنيسة، مشددًا على ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين كل الطوائف الدينية في جنوب سيناء، مؤكدًا أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم هذه الأماكن المقدسة وتوفير بيئة آمنة للعبادة وكل التسهيلات الممكنة لإتمام هذا الصرح الدينى.

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ مستشفى نويبع المركزى الجديد، هو منشأة طبية حديثة قيد الإنشاء في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية في المنطقة، تبلغ تكلفة إنشاء المستشفى حوالي 350 مليون جنيه، وتغطي مساحة 5000 متر مربع.

يتضمن المستشفى مجموعة من الأقسام الطبية المتخصصة "العمليات / التعقيم / الولادة / حديثى الولادة / الاشعة / الاستقبال والعيادات الداخلية / الطوارئ/ المعامل والتحاليل / العناية المركزة/ الغسيل الكلوى"، بالإضافة إلى ذلك، يضم المستشفى مناطق للخدمات المتنوعة والتخزين، ومبنى لسكن الأطباء، والمطبخ، والمغسلة، والمشرحة.

وتم تشييد المستشفي وفقًا لأحدث المعايير الطبية والتجهيزات الحديثة، بإجمالي 32 سريرا موزعة علي كل الأقسام منها 24 سرير إقامة 4 عناية مركزة 3 حضانات.

واستمع الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إلى شرح مفصل من مدير المشروع حول أحدث التجهيزات الطبية والخدمية، وأشاد بالمستشفى وضرورة تسريع الإجراءات لاستقبال المرضى في أقرب وقت، لافتًا إلى أن المستشفى يمثل إضافة كبيرة للخدمات الصحية في المدينة، ويمثل خطوة نحو تطوير القطاع الطبي في جنوب سيناء.

رافق المحافظ في جولته عدد من قيادات المحافظة والجهات التنفيذية المعنية، حيث تم التباحث حول خطط تطوير تلك المواقع وتقديم الدعم اللازم لإتمام الأعمال بسرعة وكفاءة.



