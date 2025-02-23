حياة كريمة بالمنيا.. محطات المياه بالعدوة تساهم فى تحسين حياة المواطنين

المنيا- حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا طفرة كبيرة فى تحسين حياة المواطنين، وتقديم كوب مياه نظيف، ضمن الكثير من المشروعات التى يُجرى إنشاؤها على أرض محافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة، التى تمتد إلى كل مكان من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وتعد محطات المياه واحدة من المشروعات المميزة التى تم الإنتهاء من بعضها، وكثيرا منها أوشك على الانتهاء، ومن بين تلك المحطات الموجودة بمركزى العدوة ومغاغة.

وتعد محطة مياه العدوة الجديدة بمركز العدوة، نقله نوعية كبيرة فى مشروعات شركة المياه والصرف الصحى برئاسة المهندس ميلاد بشري يسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وقال أن المحطة تقع على مساحة 25 ألف متر مربع وتبلغ طاقتها التصميمية 200 ل /ث، والتي تغذي معظم قري مركز العدوة، بالإضافة إلى مدينة العدوة ضمن مشروعات حياة كريمة، ويجرى فيها العمل على قدم وساق للإنتهاء من الأعمال على وجه السرعة للقضاء على مشكلة ضعف المياه بقري العدوه.



وأضاف أن أيضا هناك محطة مياه صفانيه، التي يتم إعادة تأهيلها وزيادة قدرتها التصميمية من 27ل /ث إلى 90ل /ث، بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه، والتي تخدم قري صفانية، الطوبجي، تاج الدين ، سلطان، العنبر ، عزبة شلبي، سيف، بالإضافة إلى عملية مياه سلاقوس.

واستطرد رئيس مجلس الادارة، أن هناك أيضا محطة رفع صرف صحي العدوة الفرعية المقامة على مساحة 1300متر مربع وبطاقة تصميمية 130ل/ث والتي تخدم منطقة غرب العدوة، للتأكد من جاهزية المحطة ومولدات الديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى محطة مياه برطباط المرشحة بمركز مغاغة، والمقامة على مساحة 2 فدان بتكلفة بلغت 75 مليون جنيه بطاقة تصميمية 165 لتر/ثانية والتي تخدم مجلس قروي برطباط، حيث تغطي احتياجات حوالي 60 ألف نسمة من المواطنين، كذلك محطة مياه بني واللمس، التي تعمل بنظام الترشيح الفائق وبطاقة تصميمية 100 ل/ث والتابعة لمجلس قروى برطباط.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة استمرار العمل بنفس الكفاءة والجودة لضمان تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من الاعمال بالمحطات لسرعة تسليمها والإستفادة منها طبقا لجدول زمني محدد .

يذكر أن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تلقى تقريرًا مفصلًا حول المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2024، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 420 مليون جنيه، حيث دخلت الخدمة ثلاثة مشروعات رئيسية تخدم 63 ألف مستفيد، منها مشروعان في مركز بني مزار بقرية السعدية التي بلغ عدد المستفيدين فيها 15 ألف مستفيد، وقرية نزلة خلف التي بلغ عدد المستفيدين فيها 18 ألف مستفيد، بالإضافة إلى مشروع بقرية بردنوها بمركز مطاي بإجمالي 30 ألف مستفيد.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ 16 مشروعًا لتحسين خدمات مياه الشرب خلال العام بتكلفة إجمالية بلغت 490 مليون جنيه، مما ساهم في تحسين الخدمات لنحو مليون و650 ألف مستفيد، تضمنت المشروعات ايضاً توسعات محطة مياه ديرمواس التي استفاد منها 464930 مواطنًا، وتجديد محطة مياه جزيرة تل بني عمران، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط شبكات المياه بمركز ديرمواس التي استفاد منها 10327 مواطنًا، كما تم تنفيذ مشروعات أخرى بمراكز مغاغة وملوي وسمالوط، منها محطة مياه برطباط التي تخدم 27545 مواطنًا، وتجديد محطة مياه الشيخ عتمان التي استفاد منها 154652 مواطنًا، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة مياه السعدية ببني مزار التي تخدم 270313 مواطنًا، وتجديد محطة مياه البرنسات بمطاي التي تخدم 110903 مواطنين.



مشروعات حياة كريمة بالمنيا



مشروعات حياة كريمة بالمنيا



مشروعات حياة كريمة بالمنيا