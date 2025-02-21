طهنا الجبل بالمنيا تروى حكاية 2000 عام من التاريخ المصرى

المنيا- حسن عبد الغفار

تمتلك محافظة المنيا قوة تاريخية وأثرية كبيرة، وتضم العديد من المناطق، من الشمال إلى الجنوب بين التاريخ الفرعونى واليونانى حتى القبطى والإسلامى، وبين تلك المناطق، منطقة طهنا الجبل، إحدى المناطق المهمة.

تقع منطقة طهنا التابعة لمركز المنيا فى الناحية الشرقية من نهر النيل، وتضم بين جنباتها معبد "نيرون" أعلى سفح جبل قرية طهنا الجبل، على مسافة 10 كيلو مترات تقريبا، وتتميز بآثارها المتنوعة لكافة العصور، إذ تعود للدولة الفرعونية القديمة، مرورًا بالعصور الوسطى والدولة القبطية ثم الإسلامية، ويعد المعبد أحد أشهر المعابد المصرية الهامة وذات الطابع المستقل، ويرجع تاريخه لأكثر من 2000 سنة تقريبا، فى عصر الدولة الوسطى.

وتعد منطقة طهنا الجبل بالمنيا من أهم المناطق السياحية وتقع على بعد 7 كيلومترات شمال شرق مدينة المنيا ، ويرجع تاريخها إلى عصر الدولة الفرعونية القديمة والعصر اليوناني، وكانت تسمى المدينة قديما باسم "أكوارس"، ومن بقايا آثارها وأهمها معبد نيرون الذي كان مخصص لعبادة الإله سوبك إله الخصوبة والسلطة والقوة العسكرية والذي يأخذ شكل التمساح ولذا نجد بعض التماسيح المحنطة موجودة ببقايا المعبد، ويمكن رؤية بقايا المدينة القديمة "أكوارس"، وأيضا مقصورة للمعبودة حتحور، كما تنتشر بها مجموعة من مقابر العصر القبطي، إلى جانب الآثار الإسلامية بالمنطقة.

وميز ذلك المعبد تكوينه المختلف عن غالبية المعابد الموجودة فى مصر، حيث تم إنشاؤه من 3 طوابق متتالية، رغم أنه منحوت فى قلب الجبل، تجد فى الطابق الأول صالة كبير تبلغ مساحتها 20 متر وبها 8 أعمده، وصوامع للغلال محفورة فى الارض، ثم صالة بها باب إلى قدس الأقداس، ومقصورة الاله حتحور، وبعض الٱبار للدفن ويتوسط الحائط الجنوبى لصالة الأعمدة باب يؤدى للأجزاء الداخلية للمعبد، الذى يتكون من 4 غرف منحوته فى الصخر على خط واحد، كذلك يوجد 4 مقابر من اليمين فى المعبد جميعها منحوته فى الصخر.