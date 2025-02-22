اليوم السابع
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الرئيس الصومالى يؤكد دعمه ولاية بونتلاند فى حربها على تنظيم داعش الإرهابى

السبت، 22 فبراير 2025 02:38 م
الرئيس الصومالى يؤكد دعمه ولاية بونتلاند فى حربها على تنظيم داعش الإرهابى الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود
كتبت ـ ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، دعم الحكومة التام لقوات ولاية بونتلاند في حربها على تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في خطابه الدستوري خلال افتتاح أعمال الدورة الـ6 للبرلمان الفيدرالي، اليوم السبت، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في بناء وتأهيل القوات الجوية والبحرية للبلاد والقادرة على حماية الحدود البحرية من الصيد غير المشروع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية.

وأضاف رئيس الصومال، أن العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على مليشيات الخوارج حققت إنتصارات كبيرة في محافظات البلاد.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الصومالي عن بناء مركز لإطلاق الأقمار الصناعية هذا العام، وسيكون الأول من نوعه في شرق أفريقيا.

وأشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بنواب البرلمان في العمل على إستكمال صياغة الدستور، مشددا في الوقت نفسه، على أن الحكومة ستعيد للشعب حقه الدستوري في إختيار من يمثله في السلطة من خلال إجراء إنتخابات مباشرة.







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حسن شيخ محمود

الرئيس الصومالى

بونتلاند

تنظيم داعش الإرهابي



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