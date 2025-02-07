رئيس الصومال يشيد بانتصار الجيش على داعش في بونتلاند

ا ش ا

أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالتفاني الذي أبدته القوات المسلحة الصومالية التابعة لولاية بونت لاند الإقليمية في مواجهة عناصر الداعش الإرهابية في مناطق جبال "عل مسكاد " شمالي الصومال.

وقال محمود حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم / الجمعة / إن الهزيمة الساحقة التي تعرض لها عناصر الداعش الإرهابية في ولاية بونتلاند هي علامة على زوال الظلام، وإشارة إلى أن أبطال القوات المسلحة قادرون على تحرير أي منطقة يختبئ فيها الإرهابيون ، مؤكدا أن هذا النجاح يعكس قوة وكفاءة القوات المسلحة وجهود الحكومة في إعادة بنائها.

ودعا بتسريع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في تقديم الدعم اللازم للقوات والمجتمع في بونتلاند، الذين يواجهون هذا العدو المشترك.

وأكد محمود أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ملتزمة بمكافحة الإرهاب الدولي والقضاء عليه، من خلال تعزيز قدرات القوات المسلحة، وتحسين الرعاية الطبية للقوات الجيش الوطني .

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة التابعة لولاية بونت لاند تواصل عملياتها العسكرية في مرتفعات عل مسكاد منذ أيام، حيث تمكنت من قتل عدد من العناصر الأجنبية المنتمية لتنظيم داعش، مما يعكس تكثيف الجهود الأمنية للقضاء على التهديدات الإرهابية في المنطقة.