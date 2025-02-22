الحجر الزراعى: تكويد 2311 مزرعة بمساحات 159 ألفا و591 فدانا

كتبت ـ أسماء نصار

‎كشف الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية لـ الحجر الزراعى بوزارة الزراعة عن نجاح إدارة خدمة المصدرين في تكويد 2311 مزرعة بمساحات 159 ألفا و591 فدانا، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري حيث ينعكس إحكام الرقابة علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

‎أضاف أن المزارع التي تم تكويدها تنتج كميات صالحة للتصدير 3184886 طنا.

‎ أوضح المنسى أن عدد مزارع الفراولة المكودة بلغ 707 مزارع بإجمالي مساحة 17889 وكمية صالحة للتصدير 118454 طنا، وتكويد 93 مزرعة فلفل، بإجمالي مساحة 2536 فدانا وكمية صالحة للتصدير بلغت 50309 أطنان، بينما بلغ عدد المزارع المكودة للجوافة 138 مزرعة بإجمالي مساحة 2302 فدان وكمية صالحة للتصدير بلغت 31149 طنا.

‎ وأكد المنسى أن مفتشي الحجر الزراعي يبذلون جهدًا كبيرًا لمواكبة المستجدات في قطاع المبيدات وتطبيقاتها المختلفة، وذلك لضمان أخذها بعين الاعتبار عند تكويد المزارع وأخذ العينات وإعداد مستندات الشحنات المصدرة.

‎جدير بالذكر، أن تكويد الأرض الزراعية يعتبر بمثابة شهادة للمحاصيل التى تخرج من هذه الأراضى عن أى محاصيل أخرى لم يتم تكويدها، ويمنح الكود المزرعة علامة الجودة فى التصدير وإثبات أن المحصول الزراعى مراقب جيدا من الجهات الرقابية وتم تحليله ومطابق للمواصفات القياسية.

