اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2025 03:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

‫الحجر الزراعى يشارك فى اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية

الإثنين، 03 فبراير 2025 02:42 م
‫الحجر الزراعى يشارك فى اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية جانب من اللقاء
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي إلي الكويت، للمشاركة في اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت خلال الفترة 2- 3 فبراير بالكويت برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار "المنسي" إلي أنه تم التوافق بين الجانبين علي تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلي الكويت الشقيق من خلال تحديد نقاط اتصال مباشرة يتم من خلالها إزالة اية عوائق، بالإضافة إلي استمرار الإجراءات المتعلقة بتصدير الخضر والفاكهة الطازجة دون أية إجراءات إضافية أخري.

جدير بالذكر، أنه شارك في أعمال اللجنة العديد من كبار المسؤولين بالدولتين مما يعكس الرؤية السياسية في ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين.
 







مشاركة

الحجر الزراعى

تصدير الخضر

الفاكهة

الكويت



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة