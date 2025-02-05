رئيس الوزراء: زيادة الصادرات الزراعية المصرية لـ10.6 مليار دولار خلال 2024

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ10.6 مليار دولار خلال عام 2024.



وقال إن رئيس الوزراء العراقى أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة لوزير البترول المصرى للعراق لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال النفط.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن رئيس الوزراء العراقى أشاد بأداء شركات التشييد المصرية ودورها فى إعادة إعمار العراق، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة لوزير البترول المصرى للعراق لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال النفط



ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تقدر جهد ودور منظمات المجتمع المدنى، موضحا أنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالى القادم، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.



وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك تنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير الاحتياجات للمواطنين.