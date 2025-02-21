السعودية تفوز برئاسة اتحاد صحفيى غرب آسيا.. وعضوان الأحمرى رئيسا

إيمان حنا

فازت السعودية برئاسة اتحاد صحفيي غرب آسيا، وتم انتخاب عضوان الأحمرى رئيس هيئة الصحفيين بالمملكة العربية السعودية ، رئيسًا للاتحاد، كما تم انتخاب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين فضيلة المعيني (نائبًا للرئيس)، ونبيل الأسيدي من نقابة الصحفيين اليمنيين أمينًا للمال؛ حيث تشكلت الهيئة الإدارية للاتحاد من سبعة أعضاء هم: عضوان الأحمري (المملكة العربية السعودية)، فضيلة المعيني (دولة الإمارات)، مزن مرشد (سوريا)، جاسم كمال (الكويت)، تحسين الأسطل (فلسطين)، نبيل أسيدي (اليمن)، طالب الضباري (عمان). وفق "واس".

وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها قواعد عمل الاتحاد، واعتماد دستوره، وتم مناقشة الأوضاع العامة للعمل الصحفي في دول الإقليم.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية جيم بوملحة، إن هذا الاجتماع حدث تاريخي في أعمال الاتحاد الدولي للصحفيين، ونتيجة أعمال الجمعية العمومية، والانتخابات سيتم رفعها للاتحاد الدولي للصحفيين الذي ينضوي اتحاد غرب آسيا تحت مظلته، ونتطلع في الاتحاد إلى المشروعات والخطط العملية التي سترفعها الهيئة الإدارية لاتحاد غرب آسيا، فيما ثمن نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين للهيئة الإدارية ناصر أبو بكر، ثقة الجمعية العمومية بهم، وانتخاب عضوان الأحمري لرئاسة الاتحاد، مقدرًا جهود هيئة الصحفيين السعوديين في خدمة أعضائها وإسهاماتها مع مشروعات الاتحاد الدولي للصحفيين.

ومن جانبه، ثمن عضوان الأحمرى، للمجتمعين ثقتهم وانتخابهم له رئيسًا لاتحاد غرب آسيا للصحفيين، آملاً تحقيق الآمال المعقودة على الاتحاد الجديد.

وأشار إلى أنه سيتم ترتيب اجتماع قريب لإدارة الاتحاد لتفعيل الإجراءات والسياسات التي تحقق أهدافه، وتخدم الإعلاميين الأعضاء.