وزير الدفاع الإسرائيلى يأمر بتكثيف العمليات فى الضفة بعد تفجيرات "بات يام"

وكالات

أمر وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس بـ"تكثيف العمليات" فى الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجيرات الحافلات التى شهدتها تل أبيب ليل الخميس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أفادت بوقوع سلسلة انفجارات فى حافلات وسط إسرائيل، من دون وقوع إصابات.

وهرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث فى بيت يام، إحدى ضواحى تل أبيب، للبحث عن المشتبه بهم.

وقالت الشرطة إن وحدات الكشف عن المتفجرات تقوم بعمليات تفتيش بحثا عن قنابل أخرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة سى أهارونى للقناة 13 الإسرائيلية، إنه تم العثور على متفجرات فى حافلتين أخريين، وناشد السكان التزام الحذر والحيطة وإبلاغ السلطات عن أى أشياء مشبوهة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه يتلقى تحديثات عن أحداث العبوات الناسفة فى منطقة تل أبيب.

وأضاف بيان للمكتب أن نتنياهو "سيجرى قريبا تقييما للوضع الأمني".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن رئيس الوزراء سيعقد مشاورات أمنية طارئة خلال الساعة المقبلة.

وتجرى إسرائيل عملية عسكرية مستمرة منذ أسابيع فى الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى هدم منازل وتدمير بنية تحتية حيوية فى مدن ومخيمات اللاجئين.

وأُجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة منازلهم فى الضفة بسبب العملية الإسرائيلية واسعة النطاق، التى بدأت فى جنين شمالا فى 21 يناير الماضي.