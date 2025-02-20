إعلام عبرى: التقدير الأمنى يشير إلى أن هجوم الحافلات مصدره الضفة الغربية

محمد جمال

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن التقدير الأمني الحالي يشير إلى أن محاولة الهجوم التفجيرى مصدرها الضفة الغربية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن حدوث انفجار واندلاع حريق في 3 حافلات داخل موقف في بات يام بتل أبيب، وأنها بدأت التحقيق بالحادث.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه في أن تفجير الحافلات في بات يام خلفيته قومية.

ووفق منصات للمستوطنين، فقد تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر، بعد انفجار حافلتين في مستوطنة "بات يام".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تجري عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع عبوات ناسفة في الحافلات.

أما قناة "24 آي" فنقلت عن رئيس بلدية بات يام أنه تم وضع 3 قنابل في حافلات في أرجاء المدينة.

من جانبها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن الشرطة الإسرائيلية إن "الهجوم يبدو إرهابيا، إذ عثر على 3 عبوات ناسفة في 3 حافلات فارغة".

وأكدت القناة الـ14 الإسرائيلية أن كاميرات المراقبة أظهرت مشتبها به في زرع عبوات ناسفة في بات يام أثناء فراره من الموقع.

وفي أعقاب الانفجارات تم إيقاف حركة القطار الخفيف في منطقة بات يام بشكل كامل.