وزير التعليم يبحث مع مسئولى “سبريكس” اليابانية التعاون لتقييم قدرات الطلاب الأكاديمية

كتب محمود طه حسين

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع ممثلي شركة “سبريكس” اليابانية، لبحث فرص تعزيز التعاون لتقييم القدرات الأكاديمية للطلاب المصريين.

وحضر اللقاء من الجانب الياباني كل من توشيهيدي أندو، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، ويوتاكا ليمورا، السفير السابق لليابان لدى فرنسا وإندونيسيا، والمبعوث الخاص السابق للحكومة اليابانية إلى الشرق الأوسط، والسفير هيروشي أوكا، سفير اليابان السابق لدى مصر، وميجومي كاتو، نائب مدير قسم الشرق الأوسط الأول بمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحضر من الجانب المصري، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ووفد من السفارة المصرية بطوكيو.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع شركة "سبريكس" كونها شركة رائدة في مجال التعليم في اليابان، وتقدم خدمات تعليمية متنوعة، مشيدًا بدورها في تقييم القدرات الأكاديمية للطلاب المصريين، من خلال تنظيم اختبار TOFAS الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات، والذي يساعد على تحديد مستوى استيعاب الطلاب للمعرفة وتحديد نقاط الضعف لوضع الخطط العلاجية المناسبة.

وأكد الوزير أن شراكة مصر مع شركة “سبريكس” تمثل خطوة هامة نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، ما يساهم في تهيئة بيئة تعليمية تتماشى مع المعايير العالمية.

ومن جانبهم، استعرض ممثلو شركة “سبريكس” مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها مع الوزارة في عام ٢٠٢٢، مما أسهم في الوصول إلى ١٠ آلاف شخص في جميع أنحاء مصر خلال عامي ٢٠٢٣، وفي عام ٢٠٢٤ تم عقد اتفاقية مع ٤١ مدرسة لتنفيذ برنامج Sprix Learning، وفي مارس 2024، تم تنفيذ دورات تدريبية شاملة لمديري المدارس والمعلمين في جميع المحافظات الـ 27، حيث تم اختبار مليون طالب في امتحان TOFAS حتى الآن .

وأعرب ممثلو شركة “سبريكس” عن سعادتهم بتقديم الدعم للتعليم المصري، من خلال برامج مبتكرة تهدف إلى تطوير المهارات الأساسية للطلاب، كما أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمعلمين، مما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية

وقد ناقش اللقاء إمكانية التعاون في عدد من المشروعات التعليمية التي تقدمها شركة "سبريكس" في مجال تكنولوجيا التعليم مثل برامج التعليم عن بعد، واستخدام الألعاب الإلكترونية في عملية التعلُّم.