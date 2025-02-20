رئيس جامعتى أسيوط والمنوفية يشهدان افتتاح مؤتمر قسم الأورام بالأقصر

كتبت أمل علام

بحضور الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، افتتح مساء اليوم المؤتمر الدولى لقسم الأورام بطب أسيوط والذى يعقد بمدينة الأقصر، برئاسة الدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط.

شارك فى الافتتاح كل من الدكتور يسرى رستم رئيس اللجنة العليا للأورام بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب للدراسات العليا بجامعة اسيوط، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد العزيز مدير عام المستشفيات بجامعة اسيوط، أصبحنا مدينة متكاملة للمستشفيات تشمل كل التخصصات، فيها 11 مستشفى متخصص، موضحا أن مستشفى جامعة أسيوط تشمل 13 تخصصا، وتخدم حوالى 8 محافظات من البحر الأحمر وجميع محافظات الصعيد، وأضفنا وحدة للتغذية للأطفال.

وأضافت الدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب للدراسات العليا بجامعة اسيوط، من أكثر من 16 سنة اثبت المؤتمر نجاحا كبيرا وناقش كل ما يتعلق بمرض السرطان، موضحا انه رغم انه يوجد معهد للاورام الا ان قسم الاورام يشارك فى جميع الأنشطة ويساهم فى علاج مرضى الأورام وخلق أجيال جديدة من الأطباء، وهدفهم خو خدمة المريض من مختلف المحافظات وخصوصا من صعيد مصر، موضحة انه لا يوجد مريض سرطان يتم علاجه من تخصص واحد.



خلال افتتاح المؤتمر