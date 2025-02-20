أورام لا تستجيب للكيماوى.. توفير أدوية لسرطان الرئة على نفقة الدولة تؤخذ بالفم

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ علاج الأورام بـ طب عين شمس خلال المؤتمر الدولى الـ 16 لقسم الأورام بطب أسيوط المنعقد حاليا بمدينة الأقصر، إن سرطان الرئة يمثل مشكلة كبيرة نظرا لأن السجائر والشيشة والسجائر الإلكترونية أصبحت فى ازدياد فى مصر وعلى مستوى العالم.

وأوضحت، إن المدخن أكثر عرضه للإصابة بسرطان الرئة، مضيفة، إن التدخين السلبي يؤدى إلى الاصابة بسرطان الرئة أيضا مثل التدخين.



وقالت، إن سرطان الرئة إما منتشر أو غير منتشر، موضحة، أن الغير منتشر له علاج وبدا يدخل العلاجات الحديثة قبل الجراحة لأنها تزيد من فرص الشفاء والسيطرة على الورم. وأضافت، إن هناك طفرة فى علاج سرطان الرئة، حيث أن الأورام المنتشرة فى الرئة حدث فيها طفرة كبيرة فى العلاجات ونقوم بعمل تحاليل تقسمهم إلى أنواع من خلال معرفة الخلل الموجود فى الجينات، ويتم توجيه العلاج لعلاج هذا الخلل الجينى.



وأوضحت، إنه تم توفير علاجات سرطان الرئة على نفقة الدولة لجميع المرضى المصابين بالتغير الجينى بالرئة، وهى عبارة عن أقراص تصرف على نفقة الدولة، موضحة، لابد من عمل تحاليل معينة لإثبات الخلل الجينى الموجود والمسئول عن تحور هذه الخلية، والمسبب لنوع معين لسرطان الرئة، وهو دواء عبارة عن أقراص يقلل من فرص دخول المستشفى وهذا النوع لا يستجيب للعلاج الكيميائى وبالتالى يتم تفصيل العلاج لكل مريض على حده على حسب نوع الورم، موضحة، إن هذه الأقراص يتم أخذها يوميا بانتظام حتى تحقق الفعالية الكاملة.



وأشارت إلى أنه يتم السيطرة على الورم وتحسين نوعية حياة المريض، بحيث يمكن المريض الذهاب إلى العمل ويستمتع بحياته ويمارس حياته بشكل طبيعى، وهذه الأقراص عبارة عن أجيال الجيل الأول والثانى والجيل الثالث، مضيفة، إن كل جيل من هذه الأدوية يكون أفضل ويتجنب عيوب الجيل الذى قبله، وهو علاج موجة، مشيرة إلى أنه تم طروحه لجميع المرضى فى نفقة الدولة.



وأكدت، إنه من أهم المبادرات الرئاسية هو منع التدخين والكشف المبكر والتوعية بسرطان الثدى، مضيفة، إن السجائر بكافة أنواعها مثل السجائر الألكترونية والتبغ المسخن والشيشة كلها تؤدى إلى الإصابة بسرطان الرئة، مشيرة إلى أن الجلسرين الموجود فى السجائر الالكترونية أكثر خطورة على الرئة وتلوثها من النيكوتين.



وننصح بالامتناع عن التدخين لصحتك وصحة رئتك لأن الرئة عندما تتلوث يمكن أن تؤدى للسرطان، وقد يؤدى للإصابة بتليف بالرئة، موضحة، إن السرطان له علاج ولكن التليف الرئوى ليس له علاج، وحياة المريض تتوقف، موضحا، إن التأثير السلبي للسجائر يمكن أن يؤدى أيضا إلى الأزمات الربوية.



الدكتورة لبنى عز العرب والدكتور سمير شحاتة والدكتورة ريم عماد خلال المؤتمر



