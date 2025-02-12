رئيس جامعة المنوفية يفتتح صيدلية الإسعاف لتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الدواء للمواطنين

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، صيدلية الإسعاف، بمشاركة الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وبحضور الدكتور محمد فهمى النعمانى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور اكرامي جمال امين عام الجامعة، والدكتور محمد صبرى، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبري، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور هيثم بدر، مدير المستشفى الرئيسي والمشرف على العيادات الخارجية، والدكتورة آثار لاشين، مدير مستشفى الطوارئ، والأستاذ ماهر مرقس، مدير عام كلية الطب.

وصرح عميد الكلية أن صيدلية الإسعاف تأتي في إطار تعزيز الخدمة الصحية للجامعة، حيث ستكون مخصصة لخدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكافة العاملين بالجامعة، مما يضمن تلبية احتياجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل سريع وفعال. وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب، خاصة في الحالات الطارئة.

كما أشارسيادته، إلى أن الصيدلية تسهم في تقليل الضغط على المستشفيات الجامعية من خلال توفير الأدوية بسرعة ودون تأخير، وهو ما يعزز القدرة على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما وجه عميد الكلية الشكر لإدارة الجامعة وفريق العمل القائم على تنفيذ هذا المشروع، مشيداً بجهود الشركة المصرية لتجارة الأدوية في دعم المنظومة الصحية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع الجامعي.



