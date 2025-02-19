افتتاح معرض أهلًا رمضان للسلع الغذائية بنادى الزراعيين الأسبوع الجارى

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه سيتم افتتاح معرض " أهلًا رمضان" للسلع الغذائية الأسبوع الحالي في نادى الزراعيين بالدقى على مدار شهر رمضان، وذلك بالتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية لهم بأسعار مخفضة.

وأضاف فاروق، فى تصريحات له، أن الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة تواصل طرح السلع من خلال تنظيم معارض فى المحافظات وكذلك الاشتراك فى المعارض التى تنظمها الوزرات الأخرى، بالإضافة إلى طرح السلع فى منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ 274 منفذا ثابتا و33 متحركاً.

وأوضح وزير الزراعة، أن معرض أهلا رمضان يتضمن كل احتياجات البيت المصرى، وأن أسعار بعض السلع مثل اللحوم البلدية 280 جنيهًا، ارز بلدى 24، وفول بلدى 45، فاصوليا 30 جنيها، وبيض مائدة 150 جنيها، دواجن مجمدة 120 جنيها، سمك بلطى 70 جنيهًا، سكر 30 جنيهًا، جبن 90 جنيهًا للكيلو، بطاطس 5 جنيهات، طماطم 5 جنيهات، وبصل 5 جنيهات، زيت طعام لتر 60 جنيهًا ومكرونة 25 جنيها.