الزراعة: مصر الأول عربيا والخامس عالميا بإنتاج اليوريا بـ7.6 مليون طن سنويا

كتبت أسماء نصار

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولى السنوى الواحد والثلاثون للأسمدة، والذى ينظمه الاتحاد العربى للأسمدة، برئاسة المهندس سعد ابو المعاطى، وبحضور عدد من رؤساءُ الشركاتِ والهيئات العربيةِ والدوليةِ.

وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود والأنشطة التى يقوم بها الاتحاد العربى للأسمدة، بإعتباره منصة هامة لصناعة الأسمدة عربيًا وعالميًا تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والذى يضم فى عضويته 95 شركة عربية وأجنبية من 26 دولة من أنحاء العالم.

وقال فاروق إنه فى ضوء التحولات المتسارعة التى يشهدها قطاع الزراعة فى المنطقة العربية نجد العديد من التحديات الكبيرة والمتزايدة، التى تتطلب إستجابات فعالة وتوفير حلولًا مستدامة، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، المتمثلة فى ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التى تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعى الذى يعد أحد دعائم الاقتصاد القومى.



وتابع أن العوامل الاقتصادية والإجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكانى والإرتفاع المستمر فى الطلب على الغذاء، تزيد من التحديات التى تواجه القطاع الزراعى المنوط بإنتاج الغذاء الصحى والآمن للشعوب.



وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم هذه التحديات فيبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، الأمر الذى يحتم تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على إبتكار حلول سريعة تضمن إستدامة عمل هذا القطاع الحيوى من أجل مستقبل أكثر إزدهارًا لشعوبنا.



وشدد فاروق على ضرورة إعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو ممارسات أكثر إبتكارًا تضمن تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أهمية الأسمدة كعامل محورى فى تحسن خواص وخصوبة التربة وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية وضمان إستدامتها.



وقال الوزير أن صناعة الأسمدة العربية تلعب دورًا إستراتيجيًا فى دعم القطاع الزراعى على المستوى الإقليمى والصعيد العالمى أيضًا، من خلال توفير المدخلات الأساسية، وانه يمكن لهذه الصناعة أن تساهم بشكل فعال فى تحسين خصوبة التربة وتعزيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج الزراعى، مما يسهم بشكل مباشر فى تحقيق الأمن الغذائى ودعم التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الإنتاج بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.



وأكد وزير الزراعة أن تحقيق الأمن الغذائى لتلبية الإحتياجات الغذائية للشعوب يمثل تحديًا كبيرًا للمنطقة العربية وللعالم أجمع، الأمر الذى يؤكد ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعى المحلى من خلال تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية.



وأوضح فاروق أن مصر وحضارتها ارتبطت إرتباطًا وثيقًا بالزراعة، حيث شكلت الزراعة على مر العصور ركيزة أساسية لنموها وإستقرارها، وانه انطلاقًا من هذا الإرث العريق ، تواصل الدولة المصرية إلتزامها بتطوير القطاع الزراعى، بإعتباره حجر الأساس فى تطوير ودعم محاور منظومة الزراعة مثل محور التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع تغير المناخ وتطبيق الممارسات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، وكذلك محور التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع أراضى جديدة.

وقال وزير الزراعة أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشهد مصر نهضة غير مسبوقة فى مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع الصحراء، بهدف زيادة الرقعة الزراعية والإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتعزيز الإنتاج الزراعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى، بما يعزز تحقيق الرؤية التنموية المستدامة والشاملة للدولة المصرية لتلبية الإحتياجات الغذائية المتزايدة للأجيال الحالية والمستقبلية.

واضاف أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائى فى منطقتنا العربية يتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، ويجب أن نعمل معًا لتبنى ممارسات زراعية جيدة ومستدامة، وتطوير إستخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة ورفع كفاءة استخدام الأسمدة والمغذيات ومخصبات التربة، بجانب تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرات صغار المزارعين للصمود أمام تحديات تغير المناخ والتصحر، وانه من خلال هذا النهج الشامل يمكننا تأمين مستقبل غذائى مستدام لمنطقتنا وللعالم.

وأكد الوزير أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب العمل على زيادة نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسى فى تعظيم كفاءة الموارد الزراعية فى ظل محدودية هذه الموارد، بما يدعم محور التوسع الرأسى فى الأراضى القديمة ومحور التوسع الأفقى من خلال استصلاح وإستزراع أراضى جديدة.



وأشار فاروق إلى أن مصر احتلت مكانة عالمية متميزة فى صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتى فى المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنويًا.



ووجه وزير الزراعة الدعوة لرجال الأعمال من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى الاستثمار فى صناعة الأسمدة فى مصر، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتوجد فرص أخرى للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة المصرية كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى صناعة الأسمدة داخل مصر.



وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير الزراعة، المعرض الخاص بمنتجات شركات الأسمدة أعضاء الاتحاد وبمشاركة عدد من الشركات الدولية العاملة فى مجال صناعات الأسمدة، حيث تفقد أجنحة المعرض، والتقى بالعارضين، والذين استعرضوا أحدث ما توصلت إليه صناعات الأسمدة بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.