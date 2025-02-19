آخر فرصة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدا الخميس، باب استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، وذلك بعد استمرار استقبال الطلبات لمدة 15 يوما منذ الإعلان عن النتيجة.

وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة..

- يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالى.

الأوراق المطلوبة للتقدم بالتظلمات على نتيجة الإعدادية

- صورة الرقم القومي

- صورة رقم الجلوس

- إيصال رسم قيمة التظلم

- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع.

ضوابط وإرشادات التظلم

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.