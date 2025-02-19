آخر فرصة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدا الخميس، باب استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، وذلك بعد استمرار استقبال الطلبات لمدة 15 يوما منذ الإعلان عن النتيجة.
وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة..
- يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.
- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالى.
الأوراق المطلوبة للتقدم بالتظلمات على نتيجة الإعدادية
- صورة الرقم القومي
- صورة رقم الجلوس
- إيصال رسم قيمة التظلم
- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع.
ضوابط وإرشادات التظلم
- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.
- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.