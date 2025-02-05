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تعليم القاهرة تبدأ تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية وصفوف النقل

الأربعاء، 05 فبراير 2025 10:33 ص
تعليم القاهرة تبدأ تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية وصفوف النقل طلاب
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم تلقى التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2024، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة عشر يوم، على أن تقدم التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

وينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للنف الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنا...

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94% .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية 58.59% .

 







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