خطوات التظلم على نتيجة الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور عن خطوات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع، ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي:

‏https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

واتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع حين أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وشهدت المدارس حضورًا مرتفعًا بالفصل الدراسي الثاني، حيث انتظمت الدراسة بشكل كامل على مستوى الجمهورية وبنسب حضور كبيرة من جانب التلاميذ، بالتزامن مع التشديد على أهمية متابعة غياب الطلاب ومحاسبة المتغيبين عن الدراسة.

وأكدت المديريات التعليمية، أن التقييمات مستمرة لمعرفة مستويات الطلاب أول بأول ومدى قدرتهم التحصيلية لمناهج الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أن تقييم الطلاب يعتمد على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية، بالإضافة إلى امتحانات الشهر.