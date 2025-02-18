19 مصابا غادروا المستشفى بعد تحطم طائرة (دلتا إيرلاينز) في تورونتو

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قالت الرئيسة التنفيذي لمطار تورونتو بيرسون الدولي ديبورا فلينت، اليوم الثلاثاء، إن جميع الركاب المصابين في طائرة دلتا إيرلاينز التي تحطمت عند هبوطها في تورنتو أمس الإثنين غادروا المستشفى باستثناء اثنين.



ونجا جميع الأشخاص البالغ عددهم 80 شخصا على متن الرحلة من مينيابوليس إلى مطار بيرسون الدولي في تورنتو من الحادث بعد ظهر يوم أمس الاثنين. وقالت الرئيسة التنفيذي للمطار إن معظمهم نجوا بإصابات طفيفة.



جاء ذلك خلال حديث فلينت في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم إلى جانب المستجيبين للطوارئ، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز".



وتحطمت طائرة دلتا إيرلاينز وانقلبت على مدرج المطار بعد ظهر أمس الاثنين.



وقالت فلينت إن سبعة أعضاء من مجلس سلامة النقل وصلوا، مساء أمس الاثنين، إلى المطار لبدء فحص ما حدث، مع وصول 13 آخرين اليوم الثلاثاء. وأضافت أنهم سينضمون إلى فرق من دلتا وميتسوبيشي، الشركة التي صنعت الطائرة. وقالت فلينت أيضًا إنها "لن تتكهن" بشأن سبب الحادث مع استمرار التحقيق.



وأكدت فلينت أن 21 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإصابات في أعقاب الحادث، مضيفة أن 19 من هؤلاء الأشخاص قد غادروا المستشفى منذ ذلك الحين، مع بقاء اثنين في المستشفى، وقالت إنه نتيجة للحادث، تم إلغاء 462 رحلة طيران أمس.