هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن آليات تناول الدواء للسيدات الحوامل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إنه قد تتعرض السيدات أثناء فترة الحمل إلى مشاكل صحية مثل نزلات البرد والانفلونزا أو نوبات الغثيان أو الإمساك والتي قد تستدعي استخدام الأدوية لتخفيف الأعراض.​

وتابعت هيئة الدواء: قد تؤثر بعض الأدوية التي تتناولها الأم على الجنين، ويتوقف نوع الضرر الذي يمكن أن يحدث للجنين على مرحلة نموه داخل الرحم.​

ونصحت هيئة الدواء بالآتي:​

-إذا كانت السيدة تخطط للحمل أو بمجرد معرفة أنها حامل، يجب التحدث إلى الطبيب المختص فورًا وإبلاغه بجميع الأدوية التي تتناولها.​

-عدم استخدام أي أدوية بدون الرجوع إلى الطبيب المختص أو الصيدلي أثناء الحمل أو الرضاعة أو إذا تم التخطيط للحمل.​

-عدم التوقف عن تناول الدواء الموصوف من قبل الطبيب المختص دون مراجعة الطبيب.​

-أهمية استشارة الطبيب بشأن تغيير الأدوية التي يجب عدم استخدامها أثناء الحمل أو إذا تم التخطيط للحمل، ليتم تبديلها.​

-عدم تناول مضادات الميكروبات دون الرجوع إلى الطبيب، مثل المضادات الحيوية.​

-عند وجود شك بشأن أي دواء أو مكمل غذائي، يجب سؤال مقدم الرعاية الصحية قبل التناول أو الاستخدام خاصةً الأدوية غير الوصفية.​