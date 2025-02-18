اليوم السابع
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هيئة البث الإسرائيلية: الاحتلال ينسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 01:07 ص
هيئة البث الإسرائيلية: الاحتلال ينسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع لبنان
أحمد علوى

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع مع انقضاء المهلة المقررة له اليوم الثلاثاء 18 فبراير.


وأوضحت البث الإسرائيلية، أن كل المناطق اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل باتت خالية من السلاح إلى حد كبير، وكل البنية التحتية العسكرية لحزب الله قرب الحدود تم تدميرها، مشيرة إلى أن الجيش قام بتفتيش كل المنازل اللبنانية القريبة من الحدود مؤخرًا.

وبموجب اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل بواسطة الولايات المتحدة، مُنحت القوات الإسرائيلية مهلة 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان حيث شنت هجومًا بريًا ضد حزب الله اللبناني منذ أكتوبر 2023.







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