مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 18-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:03
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:24
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:02
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:53
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:10 م
وقت صلاة المغرب 5:36 م
وقت صلاة العشاء 6:52 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 6:59