مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 18-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 7:03

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:11 صموعد صلاة الظهر 12:14موعد صلاة العصر 3:24موعد صلاة المغرب 5:49 مموعد صلاة العشاء 7:07 م.وقت صلاة الفجر 5:02موعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:16 مموعد صلاة المغرب 5:41 مموعد صلاة العشاء 6:59 م.

وقت صلاة الفجر 4:53

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:10 م

وقت صلاة المغرب 5:36 م

وقت صلاة العشاء 6:52 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 6:59