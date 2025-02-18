ما نتائج استخدام مياه الطلمبات الحبشية؟.. شركة الجيزة تجيب

كتبت - مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، نتائج استخدام مياه الطلمبات الحبشية، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأوضحت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الطلمبات الحبشية بها العديد من الملوثات التي تسبب الأمراض، حيث أن عمقها لا يتجاوز 18 مترًا مما يجعلها تختلط بمياه الصرف الصحي.

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنظيم قوافل مائية بمدن وقرى محافظة الجيزة؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ونشر ثقافة الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية.