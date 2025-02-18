اليوم السابع
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قبل غلق باب التقديم.. تفاصيل 300 فرصة عمل بدولة عربية بمرتبات 123 ألف جنيه

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:52 م
قبل غلق باب التقديم.. تفاصيل 300 فرصة عمل بدولة عربية بمرتبات 123 ألف جنيه وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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تنتهى وزارة العمل، مساء اليوم الثلاثاء من تلقى طلبات التقدم على 300 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بإحدى الدول العربية، فى تخصصات مختلفة، بمرتبات تصل إلى 123 ألف جنيه.


وأوضحت أن الـ وظائف المتاحة هى:

- 15 مهندس طرق تصميم براتب يعادل من (82000 - 123000) جنيه مصري.

- 50 سائق شاحنة براتب من ( 36080 - 45100) جنيه مصري.

- 10 سائق سيارة خصوصي براتب من (29520 - 32800 ) جنيه مصري.

- 5 مراقب عمل براتب من ( 49200 - 57400 جنيه) جنيه مصري.

- 1 محاسب عام براتب من (53300 - 65600) جنيه مصري.

- 25 حداد مباني عام براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري.

- 177 عامل صيانة طرق براتب من (29520 - 32800 ) جنيه مصري.

- 1 سكرتير براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري.

- 9 مندوب مشتريات براتب من ( 36900 - 41000) جنيه مصري.

- 5 مخلص معاملات براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري.

- 2 مدير حسابات براتب من (82000 - 90200) جنيه مصري.

- 2 باحث قانوني براتب من ( 57400 - 65600 ) جنيه مصري.

- 6 ميكانيكى آلات ثقيلة عام براتب من ( 53300 - 57400 ) جنيه مصري.

 

شروط التقديم:
- السن من 23 سنة وحتى 40 سنة.
- مؤهل مناسب حسب طبيعة العمل.
- الخبرات العملية من 3 إلى 15 سنة.

 

مزايا توفرها جهة العمل:
- تعاقد 3 سنوات.
- ضمان صحى.
- سكن ومواصلات.


ويمكن للراغبين فى التقديم على تلك الوظائف، بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة على البريد الإلكتروني employment@labour.gov.eg.

 







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