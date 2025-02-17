اليوم السابع
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وزارة العمل تغلق باب التقدم على وظائف للأطباء بالخارج براتب 4 آلاف دولار شهريا

الإثنين، 17 فبراير 2025 11:46 ص
وزارة العمل تغلق باب التقدم على وظائف للأطباء بالخارج براتب 4 آلاف دولار شهريا وزارة العمل
كتبت ـ آية دعبس

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تنتهى وزارة العمل، من تلقى طلبات التقديم على فرص عمل لـ5 أطباء تخصص جلدية وتجميل، فى إحدى الدول العربية، مساء اليوم، الاثنين، برواتب تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهريا.

وأوضحت وزارة العمل، أن شروط التقديم لتلك الوظائف هى:

- السن لا يقل عن 35 عاما للجنسين.

- اجتياز جميع الاختبارات.

- وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات فى التخصص.

- اعتماد جميع الشهادات العلمية.

* الأوراق المطلوبة للتقديم:

- سيرة ذاتية.

- شهادات علمية وخبرات.

- صورة من جواز سفر جارى.

ويتم تقديم الأوراق، على البريد الإلكتروني التالى: labour@labour.gov.eg.

· مميزات توفرها جهة العمل:

- المرتبات الشهرية تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار.

- توفير سكن.

- تذكرة طيران سنوية.







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