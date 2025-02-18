حقيقة خروج أسماء الأسد عن صمتها فى تغريدة جديدة

كتبت هناء أبو العز

بعد الإثارة والجدل، التى حدثت إثر انتشار خبر عن كلمة منسوبة لزوجة الرئيس السورى السابق بشار الأسد، أسماء الأسد، تبين أن الحساب مزور.

انتشرت أمس تغريدة مزعومة لـ أسماء الاسد، أشارت فيها إلى أنها قررت بعد فترة من الصمت، الانطلاق من جديد.

وشددت في التغريدة المزعومة على أن سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل فى قلبها، متمنية للشعب السوري الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية في البلاد.

إلا أن رواد السوشيال ميديا، أثبتوا أن الحساب مزور وغير حقيقي ولا يعود لأسماء الأسد، ولا لعائلتها، وتبين أن الحساب بإضافة حرف d زائدة، وهو https://t.me/HafezBAlAssadd، مجرد حساب مزور ولا يعود إليها أو لأحد من عائلتها.

يذكر أنه في الثامن من ديسمبر الماضي، سقط الأسد وفر من اللاذقية إلى موسكو، التي منحته حق اللجوء الإنساني، وفق ما أعلن الكرملين لاحقا.

ولم يظهر الرئيس السوري السابق، منذ ذلك الحين علناً، فيما أشارت معلومات روسية إلى أنه يعيش مع عائلته في أحد الأحياء الفاخرة في موسكو.