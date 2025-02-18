أسماء الاسد.. ما هى فرص بقائها على قيد الحياة؟

إعداد شيماء بهجت

عقب البلبلة التى أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى لتصريحات نسبت إلى أسماء الاسد زوجة الرئيس المخلوع بشار الاسد، وتبين أن الحساب مزور، حيث انتشرت تغريدة لأسماء الاسد، أشارت فيها إلى أنها "قررت بعد فترة من الصمت، الانطلاق من جديد".

فما هى أخر التقارير عن مرض أسماء الأسد؟

أسماء الاسد مريضة بشدة.. وهذه فرص بقائها على قيد الحياة

فقد أفادت تقارير إعلامية بأن زوجة الرئيس السورى السابق مريضة بشدة بمرض سرطان الدم، وقد منحها الأطباء فرصة للبقاء على قيد الحياة بنسبة 50/50، وفقاً لصحيفة "تليجراف".

حقيقة خروج أسماء الأسد عن صمتها فى تغريدة جديدة

وأضافت أن أسماء الأسد يتم عزلها لمنع العدوى، ولا يمكن أن تكون في نفس الغرفة مع أشخاص آخرين.

كما يتردد أنها الآن تتلقى الرعاية من والدها فواز الأخرس، وهو طبيب قلب مرموق في هارلي ستريت، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

جاء هذا بعدما فرت عائلة الأسد إلى موسكو .

وكانت أعلنت الرئاسة السورية أعلنت أن أسماء الأسد مصابة باللوكيميا بعدما عولجت من سرطان الثدي بين العامين 2018 و2019.

وكانت مجلة "فوج "الأمريكية، أطلقت عليها لقب "وردة الصحراء" قبل أن تسحب هذا المقال من موقعها الإلكتروني بعد بدء النزاع.



من هي أسماء الأسد asma assad؟

ولدت أسماء الأسد في لندن عام 1975 لأبوين سوريين، وهي تحمل الجنسيتين البريطانية والسورية.

حصلت على درجات علمية في علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي من كلية كينجز لندن قبل أن تتابع مسيرتها المهنية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. تزوجت أسماء من بشار الأسد في ديسمبر عام 2000. وأنجب الزوجان ثلاثة أطفال: حافظ وزين وكريم.