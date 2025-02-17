حان الوقت للانطلاق.. أسماء الأسد تتحدث للمرة الأولى بعد سقوط النظام السورى

وكالات

لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تحدثت زوجة الرئيس السوري السابق أسماء الأسد في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكشف عن الحساب الجديد لأسماء الأسد نجلها حافظ الأسد في حسابه على منصة "تليجرام" الذي نشر فيه سابقا فيديو يظهر فيه في أحد شوارع موسكو.

وكتب الأسد الابن: "أعلن لكم عن حساب السيدة أسماء الأسد على منصة إكس. الحساب سيكون بعيدا عن السياسة، ويهدف إلى تقديم محتوى يعكس جوانب مختلفة من حياتها وأنشطتها الإنسانية".

وأضاف: "لكل حدث روايات، ولكل مرحلة أسرارها، ليس الهدف إثارة الجدل، بل أن تُروى القصة كما كانت، بعيدا عن التوتر والاتهامات، ما كان في الظل، حان الوقت ليُروي كما هو".

وبحسب موقع سكاى نيوز، كتبت أسماء الأسد أنها كانت خلال السنوات الماضية ملتزمة دائما بالصمت فيما يتعلق بـ القضايا السياسية، وأنه لن يكون لها أي تدخل مستقبلا.

وأوضحت: "بعد فترة من الصمت، حان الوقت للانطلاق من جديد، الأمل والتغيير لا يتوقفان، فلنبدأ معا"، مشددة على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا، ونتمنى لشعبها الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية من أرضها الطيبة".

وأكدت أسماء الأسد أن "الوطن ليس مجرد مكان، بل هو شعور يسكن في القلب مهما ابتعدنا. سوريا ستظل دائما الحكاية الأجمل"... "الحياة تأخذنا في طرق لم نخطط لها، تعلمنا، تغيرنا، تفتح لنا أبوابا لم نتخيلها يوما. كل مرحلة تحمل درسها، وكل تغيير له معنى".

وتابعت: "لكل شخص مساره الخاص، وبعض المسارات لم تكن يوما خياري. كما كنت دائما، أشارك هنا أفكاري بعيدا عن أي عناوين أخرى. هناك مراحل في الحياة لا تمحى، تبقى عالقة في الذاكرة بكل تفاصيلها… هل حان الوقت لمشاركتها؟".