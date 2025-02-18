السجن 15 عاما للمتهمين بالشروع فى سرقة سيارة نقل من قائدها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 4 متهمين بالسجن لمدة 15 عاما؛ لاتهامهم بالشروع في سرقة سيارة نقل من قائدها بالطريق الإقليمي بمركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 20406 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 6056 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 15 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "حنفي ص ال م" 36 عاما، و:محمد أ ع م" 46 عاما، و"أشرف ش س م ر" 33 عاما، و"أحمد خ م أ" 25 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالشروع في سرقة سيارة نقل من المجني عليه "عبدالمجيد أحمد" 26 عاما، سائق، من محافظة دمياط، وذلك حال قيادته السيارة بالطريق الإقليمي بمركز بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في سرقة سيارة المجني عليه ليلا بالطريق الإقليمي حال إحرازهم سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار على النحو المبين بالتحقيقات.