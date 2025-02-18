الأورمان وأبو هشيمة يعلنان توزيع 150 ألف كرتونة غذائية ضمن جهود التحالف الوطنى

كتب مدحت وهبة

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي، وقعَّت جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير بروتوكول تعاون لتوزيع 150,000 كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف، حيث أكدت أن هذا التعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الأورمان لتوزيع هذا الحجم من كراتين المواد الغذائية، يوضح مدى التكاتف بين مؤسسات التحالف من أجل هدف واضح وهو تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات المصرية، في مختلف الأوقات بشكل عام، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بشكل خاص.



مراسم توقيع البروتوكول

يأتي هذا البروتوكول بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليون جنيه، حيث سيتم توزيع الكراتين الغذائية التي تحتوي على مواد غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية في مصر.

ويسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز روح التعاون المجتمعي ودعم الأسر الأكثر احتياجا، بما يساهم في تخفيف الأعباء خلال الشهر الكريم.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس مؤسسة أبو هشيمة الخير، على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدنى في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة فى المناسبات المباركة مثل شهر رمضان الكريم.



توقيع البروتوكول

وأضاف أن هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية الأورمان التي يعتز بها كشريك استراتيجي في مختلف أعمال التنمية المجتمعية لمدة تزيد عن 10 سنوات مضت وصلوا فيها سوياً لمختلف قرى ونجوع محافظات الجمهورية من الجنوب إلى الشمال.

وأكد أبو هشيمة أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للعديد من المبادرات التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وأوضح "أبو هشيمة" أن الفترة المقبلة وبالتعاون مع جمعية الأورمان وتحت مظلة التحالف الوطني، ستشهد العديد من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأشاد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين المؤسسات الخيرية يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

وأوضح محمود فؤاد أن هذه المبادرة تأتى فى إطار سلسلة من الأنشطة الخيرية التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.