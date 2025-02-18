الأرصاد الأمريكية تحذر من انخفاض للحرارة "مهدد للحياة" فى عدة ولايات

واشنطن (أ ش أ)

حذرت هيئة الأرصاد الأمريكية من انخفاض لدرجات الحرارة "مهدد للحياة" فى عدة ولايات، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وذكرت الهيئة - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدوامة القطبية التي تتحرك صوب الولايات المتحدة ستؤثر على حياة 60 مليون أمريكي ومن المتوقع أن تشكل هذه الدوامة عاصفة في السهول وتتجه إلى الساحل الشرقي بحلول الخميس المقبل.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه بينما تتحرك هذه الدوامة القطبية صوب الأراضى الأمريكية تعيش أجزاء من وسط الولايات المتحدة وشمال شرقها موجة من البرد والأمطار والرياح الشديدة، كما أدت العواصف في الساحل الشرقي في الولايات المتحدة إلى فيضانات أودت بحياة عدد من الأشخاص معظمهم في ولاية كنتاكي.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من نيو إنجلاند وشمال نيويورك تساقط كميات كبيرة من الثلوج مع هبوب رياح قد تصل سرعتها إلى قرابة 100 كم في الساعة؛ ما قد يتسبب في عاصفة ثلجية خطيرة.