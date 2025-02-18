اليوم السابع
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استمارة الثانوية العامة.. انتهاء المدة المحددة للتسجيل بعد يومين

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 02:52 م
استمارة الثانوية العامة.. انتهاء المدة المحددة للتسجيل بعد يومين خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة
محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن استمارة الثانوية العامة، وكيفية تسجيل بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2025، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى اضغط هنا..

خطوات تسجيل استمارة الطلاب ودعم فني لحل المشكلات:

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى هنا.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.

التعليم تحدد 20 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت 20 فبراير الجارى آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، وفق ما ورد بالكتيب الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية هنا.







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وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

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خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

استمارة الثانوية العامة






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