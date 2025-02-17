اليوم السابع
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وزارة التعليم: متابعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

الإثنين، 17 فبراير 2025 07:00 ص
وزارة التعليم: متابعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة على أن نسبة كبيرة من الطلاب سجلوا استمارة التقدم للامتحانات.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى أضغط هنا

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.


 







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وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

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خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025



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