وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره السعودى بالرياض

كتبت ـ إيمان حنا

يلتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نظيره السعودى فيصل بن فرحان اليوم الاثنين فى الرياض. وفق واس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وصل الاثنين، إلى الرياض ضمن جولة تشمل أوروبا والشرق الأوسط من 13 إلى 18 فبراير.

ومن المقرر أن يقود ماركو روبيو فريقاً أمريكيا رفيع المستوى لإجراء نقاشات مع مسؤولين روس في العاصمة الرياض في الأيام المقبلة.

تسبق زيارة روبيو القمة المرتقبة في السعودية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قاد أمس الأحد، إنه قد يلتقى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قريبا جدا، وأكد ترامب إنه يعمل بجد للغاية لصنع السلام وأتوقع مشاركة زيلينسكى، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا تريدان إنهاء الحرب بسرعة.

فيما أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها ، بعقد القمة الروسية الأمريكية في السعودية، مؤكدة استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة، حيث أبدى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال اتصاله في 3 مارس عام 2022 بكل من الرئيس بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها للوصول إلى حل سياسي للأزمة.