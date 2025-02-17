اليوم السابع
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واشنطن: أوكرانيا وأوروبا ستشاركان بأي محادثات سلام حقيقية مع روسيا

الإثنين، 17 فبراير 2025 09:49 ص
واشنطن: أوكرانيا وأوروبا ستشاركان بأي محادثات سلام حقيقية مع روسيا ماركو روبيو
واشنطن (أ ش أ)

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أكد وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، أن أمريكا وأوروبا ستشاركان فى أى مفاوضات حقيقية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا.

وقال روبيو - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، إن "التفاوض لم يدخل مرحلة جادة بعد، وإذا أحرزت المحادثات الأولية تقدما بين واشنطن وموسكو فى السعودية، فسيتم إشراك الأوكرانيين وأوروبيين آخرين".

واعتبر روبيو أن الأيام القليلة المقبلة ستحدد مدى جدية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن السلام فى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
يذكر أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قال إنه سيتوجه إلى السعودية لبحث القمة مع روسيا، الهادفة لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.







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