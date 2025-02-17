وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوات حول الاستغلال الإلكترونى للأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، فعاليات ندوة توعوية بمدرسة الأقصر الإعدادية حول "الاستغلال وأنواعه وكيف نحمي أنفسنا من الاستغلال" وخاصة من الناحية الإلكترونية، وذلك فى إطار الإهتمام بقضايا الطفولة والأمومة وتحت رعاية عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف أحمد عبد اللاه وزيري السكرتير العام للمحافظة.

وحاضرت فيها نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة، وصفاء متولي الأخصائي الإجتماعي بالوحدة العامة، حيث أكدت مدير الوحدة على أن التنسيق والتعاون مستمرين مع مديرية التربية والتعليم، لتنفيذ الندوات التوعوية ونشر الوعي بين الأطفال في المدارس ولجميع المراحل، مؤكدةً على أن انتشار العديد من الألعاب الإلكترونية والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي والتحدث مع الغرباء وتبادل البيانات بشكل عفوي هو ما يجعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال والابتزاز.

كما تم خلال الندوات إيضاح الفرق بين العقاب والعنف، حيث يلجأ بعض الآباء إلى استخدام طرق للعقاب مرفوضة مثل الضرب المبرح وغيرها من وسائل العقاب، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأطفال سواء من الناحية البدنية أو النفسية، ومن خلال الندوة تم التعريف بخط نجدة الطفل.

وفى نفس السياق نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الزينية فعاليات ندوة حول الزواج المبكر، تحت إشراف أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، وذلك فى إطار الدور الفعال الذي تقوم به وحدة حماية الطفل، وتم عقد فعاليات الندوة داخل مدرسة الزينية الثانوية المشتركة، حيث تم التنسيق مع المدرسة ليتعرف الطلاب على مخاطر الزواج المبكر ليتعرف الطلاب على سلبياته وأضراره، حيث بدأت الندوة بالتعريف بدور وحدة حماية الطفل وخط نجدة الطفل والزواج المبكر، معناه وأسبابه وأضراره وسلبياته، وخطورته على الفتيات من الناحية الصحية والجسمانية والاجتماعية وقد يؤدى هذا الزواج إلى ضياع حقوقها هي وأبناءها أن أنجبت قبل السن القانوني للزواج، حيث حاضر بالندوة عبد الناصر جيلاني رئيس قسم التعليم المجتمعى بالزينية، وعبير منصور مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية.



ندوات حول الإستغلال الإلكترونى للأطفال بمدارس الأقصر



فعاليات ندوات حول الإستغلال الإلكترونى للأطفال بمدارس الأقصر