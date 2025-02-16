شباب ورياضة الأقصر تقدم ندوات الرواق الأزهرى بمركز شباب نجع الخطباء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوات الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركز شباب نجع الخطباء، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعنوان "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين بالإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتور طاهر كرار مسؤول الرواق بالإدارة المركزية لتنمية النشء.

ومن جانبه، قال صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، إنه نفذت إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة العامة للموهوبين بالتعاون مع الأزهر الشريف، فعاليات اللقاء الثالث لشهر فبراير 2025 في برنامج الرواق الأزهري للطفل بمركز شباب نجع الخطباء، حيث أدار اللقاء فضيلة الشيخ صلاح محمد السيد واعظ بمنطقة وعظ الأقصر.

وأكد صلاح رشوان مدير عام المديرية، أن الرواق الأزهرى يهدف من خلال سلسلة اللقاءات، إلى إعادة الشباب لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحصينهم من الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء بالأفكار السليمة، وذلك تحت إشراف مروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وأمل أحمد المهدي منسقة المشروع بإدارة الطلائع.

وكانت قد نفذت إدارة شباب إسنا، فعاليات مسابقة دورى ثقافى فى المعلومات العامة للشباب، وذلك ضمن خطة نشاط مركز شباب السلام حيث يهدف دوري المعلومات العامة إلي تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء، وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات، وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع.



شباب ورياضة الأقصر تقدم ندوات الرواق الأزهرى للطفل والأسرة



فعاليات ندوات الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بمركز شباب نجع الخطباء